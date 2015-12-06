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مصرع طفل تناول مبيد حشري في طهطا بسوهاج‎

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مصرع طفل تناول مبيد حشري في طهطا بسوهاج‎ مصرع طفل تناول مبيد حشري في طهطا بسوهاج‎

لقي طفل مصرعه عقب شربه زجاجة مبيد حشري عن طريق الخطأ، بناحية جزيرة الخزندارية – دائرة مركز طهطا.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بفبد بوصول الطفل حسن حسني حسن السيد، البالغ من العمر عامان ونصف، والمقيم بناحية جزيرة الخزندارية – دائرة المركز إلى المستشفى المركزي ”جثة هامدة”.

وتبين بالفحص وسؤال عم الطفل المتوفي المدعو محمود حسن السيد صبره، 41 عامًا – عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، قرر أن نجل شقيقه المذكور، وجد زجاجة بها مبيد حشري خاص بالزراعات، وقام بشرب محتواها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9534 جنح المركز لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة، قررت صرف الحاضر من سراي النيابة، وتكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفي، لبيان ما بها من إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، والتصريح بدفن الجثة، إذا ما أثبت عكس ذلك .

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