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جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في سيشل

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جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في سيشل جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في سيشل

الانتخابات في سيشل

قال رئيس اللجنة الانتخابية في سيشل، يوم الأحد، إن البلاد ستشهد جولة إعادة في انتخابات الرئاسة في 16 ديسمبر بعد فشل كل المرشحين الستة في تحقيق نسبة  الـ50% المطلوبة في الجولة الأولى من الانتخابات.

وتوجه الناخبون في الأرخيبل الواقع بالمحيط الهندي والمؤلف من 115 جزيرة يقطنها 93 ألفًا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في الثالث من ديسمبر خلال الانتخابات التي استمرت لثلاثة أيام.

وبحسب رويترز حصل الرئيس جيمس ميشيل (71 عاما) على 47.76%  من الأصوات ومجموعها 62004 أصوات في حين حصل أقرب منافسيه القس الأنجليكاني وافل رامكالوان (54 عاما) على 33.93%.

وقال اندريك جابي رئيس اللجنة الانتخابية في سيشل “سيتحتم علينا إجراء جولة ثانية”.

وقال ميشيل إن النتائج توضح أن حزب الشعب الذي ينتمي إليه ما زال مهيمنا.

وأضاف “حصلنا على أصوات أكثر من أي حزب آخر. كان ينقصنا 2% فقط ونحن مستعدون للجولة الثانية.”

ووجه رامكالوان الذي ترشح عن الحزب الوطني في سيشل الشكر لناخبيه للمساعدة في إجراء جولة ثانية لأول مرة على الإطلاق.

وقال “المعارضة لها المزيد من الأنصار. ميشيل.. سنلاحقك كجيش للمعارضة.”

 

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