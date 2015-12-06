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مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة ندوة بمياه سوهاج

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مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة ندوة بمياه سوهاج مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة ندوة بمياه سوهاج
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الجمعية الزراعية ندوة لاستعراض مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

اليوم السابع -12 -2015

وقال المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له منذ قليل، نه حضر الندوة 20 من مسئولي الجمعية الزراعية بجميع مراكز المحافظة حيث تم مناقشة الأضرار البيئية والصحية المترتبة على استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة مشيرًا إلى أن هذه المياه تحتوى على العديد من المواد الضارة والميكروبات المسببة للأمراض، كما تم مناقشة مخاطر دق القيسونات بالقرب من الاراضى الزراعية لما لها من أضرار على تلويث الأراضي وكذلك الخزان الجوفي.

اليوم السابع -12 -2015

وفى ختام الندوة تم مطالبة مسئولي الجمعية الزراعية توعية المزارعين بضرورة الابتعاد عن استخدام مياه الصرف الصحي وذلك للحد من الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة والناتجة عن قلة الوعي بمخاطر ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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