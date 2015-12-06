مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة ندوة بمياه سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الجمعية الزراعية ندوة لاستعراض مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

وقال المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له منذ قليل، نه حضر الندوة 20 من مسئولي الجمعية الزراعية بجميع مراكز المحافظة حيث تم مناقشة الأضرار البيئية والصحية المترتبة على استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة مشيرًا إلى أن هذه المياه تحتوى على العديد من المواد الضارة والميكروبات المسببة للأمراض، كما تم مناقشة مخاطر دق القيسونات بالقرب من الاراضى الزراعية لما لها من أضرار على تلويث الأراضي وكذلك الخزان الجوفي.

وفى ختام الندوة تم مطالبة مسئولي الجمعية الزراعية توعية المزارعين بضرورة الابتعاد عن استخدام مياه الصرف الصحي وذلك للحد من الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة والناتجة عن قلة الوعي بمخاطر ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي.



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