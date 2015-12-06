أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء يحسم اليوم أزمة "الصدر"..إما العودة أوتعيين أمين جديد للبرلمان

Google+ Print
رئيس الوزراء يحسم اليوم أزمة "الصدر"..إما العودة أوتعيين أمين جديد للبرلمان رئيس الوزراء يحسم اليوم أزمة "الصدر"..إما العودة أوتعيين أمين جديد للبرلمان
من المنتظر أن يتم اليوم الأحد حسم أزمة الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر ما بين العودة إلى منصبه أو تعيين أمين عام جديد للبرلمان خلفا له.

كانت الأزمة قد تفجرت عقب تقديم الصدر استقالته المفاجئة مساء الخميس، وقبول المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية الاستقالة، واعتراض ما يقرب من ثلاثين نائبا على الأمر وتقديمهم مذكرة للأمين العام لمجلس الوزراء صباح السبت، تطالب بتجميد قبول الاستقالة وعودة الصدر لعمله وترك أمر تغييره أو استمراره لمجلس النواب.

والتقى النواب بالوزير مجدى العجاتى بعد لقائهم بالأمين العام لمجلس الوزراء وجددوا مطالبهم للعجاتى بل أن البعض مثل توفيق عكاشة أعلن أنه يمهل من أصدر قرار بقبول استقالة الصدر ليتراجع عنه وإلا سيكون هناك تصعيد للرئيس، على حد قوله.

ووفقا لتصريحات العجاتى فإنه أكد أنه طلب ندب المستشار أحمد سعد للعمل أمينا لمجلس النواب خلفا للصدر وأنه لا يمكن أن يترك البرلمان بدون أمين عام، وانه لن يصدر قرار بتعيين أمينا عاما لمجلس النواب إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

يأتى ذلك وسط تهديد من النواب بأنهم سيلجاؤن للرئيس لأن يكون حكما بينهم وبين السلطة التنفيذية التى تغولت على السلطة التشريعية فى قضية تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد البرلمان بأسابيع.

وصرح النائب مصطفى بكرى بان الوزير مجدى العجاتى أبلغه بأن خالد الصدر يمكنه أن يعود غدا لممارسة عمله لكن المؤشرات وفقا لمصادر "اليوم السابع" تشير إلى أن الصدر لن يعود إلا بعد قرار بتجميد قبول استقالته، وان هذا القرار كما قال العجاتى بيد رئيس الوزراء، ولذلك فإن اليوم الأحد حاسم فى أزمة الصدر إما أن يقوم رئيس الوزراء بتجميد قرار قبول استقالة الصدر وهو مايفتح الباب لعودته أو أن يوافق على قرار ندب المستشار أحمد السعيد أمينا عاما لمجلس النواب خلفا للصدر، وهو الأمر الذى تؤكد مصادر"اليوم السابع" أنه هو الذى سيتم تنفيذه، خاصة وأن مجلس الدولة وافق صباح السبت على قرار ندبه للعمل أمينا لمجلس النواب بناء على طلب المستشار مجدى العجاتى.


>- نائب برلمانى: الإطاحة بالأمين العام لـ"النواب" إعتداء على سلطة المجلس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365