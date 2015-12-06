رئيس المترو: نبيع تذاكر بـ48 مليون جنيه.. ونخسر 20.5 مليون شهريا

قال المهندس على فضالى رئيس شركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن إيرادات الشركة من التذاكر لا تتعدى الـ48 مليون جنيه شهريا، بينما أجور العاملين بالشركة كل شهر 43 مليون جنيه بعد زيادات المرتبات بعد ثورة 25 يناير.

وتابع رئيس شركة المترو فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن المتبقى من الإيرادات هو 5 ملايين جنيه فقط، فى حين أن استهلاك الكهرباء 10 ملايين جنيه شهريا، بالإضافة إلى تكلفة أعمال الصيانة وقيمة قطع الغيار واستهلاك المياه وما يتم دفعه شهريا لوزارة الداخلية لتأمين المرفق".

وأضاف فضالى أن المرفق يحقق خسائر شهرية 20.5 مليون جنيه بسبب الفرق بين سعر التذكرة والقيمة الفعلية لها، مشيرا إلى أنه يطالب وزير النقل فى كل اجتماع معه بزيادة قيمة تذكرة المترو لمواجهة هذه الخسائر المستمرة.