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انقطاع الكهرباء عن قرية سنباط بزفتي أكثر من 24 ساعة

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انقطاع الكهرباء عن قرية سنباط بزفتي أكثر من 24 ساعة انقطاع الكهرباء عن قرية سنباط بزفتي أكثر من 24 ساعة
تضرر أهالي قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتي ، بمحافظة الغربية ، من انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح أمس حتى الآن لأكثر من 24 ساعة متواصلة ، دون معرفة أسباب الانقطاع.

وقدم الأهالي العديد من البلاغات العاجلة ، لفرع الكهرباء بزفتى ، ولم يتدخل أحد لحل الأمة أو إبداء أسباب منطقية للانقطاع ، مما زاد من غضب الأهالي.

وقال " محمد فوزي " مدرس بالقرية ، أن القرية تعيش في عصور الظلام ، وانقطعت عنها كل المرافق من جراء انقطاع التيار الكهربائي ، المياه والتليفونات، وشبكات المحمول ، كونها تعمل بالكهرباء ومنذ انقطاعها انقطعت شبكات التقوية ، وبالتالي تعيش القرية في ظلام دامس ، وعاش جميع الأهالي في ليلة مظلمة بلا أي وسائل عصرية.

وأكد فوزي أن الأهالي يهددون بقطع الطريق والتظاهر أمام شركة الكهرباء إذا استمرت الأزمة لليوم الثاني علي التوالي ، مطالبين رئيس الوحدة المحلية ، وفرع الكهرباء بزفتي بالتدخل العاجل وحل الأزمة قبل أن تتحول لكارثة.

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