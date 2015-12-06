وصول القضاة بدائرة الرمل بالإسكندرية استعداد لفتح اللجان أمام الناخبين

وصل، منذ قليل، القضاة والمستشارون المشرفون على العملية الانتخابية بدائرة الرمل بالإسكندرية والاستعداد لفتح الصناديق أمام الناخبين فى الساعة التاسعة صباحاً.

وشهدت دائرة الرمل تكثيف أمنى فى محيط اللجان وتشديدات أمنية بمنع وقوف السيارات أمام اللجان الانتخابية وتمشيط كافة المنطقة المحيطة لتأمين انتخابات الإعادة بالدائرة.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة الرمل"أول وثان" 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ 67 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين.