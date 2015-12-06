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مسئول ليبى: باريس نسقت معنا فى استطلاعاتها الجوية

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مسئول ليبى: باريس نسقت معنا فى استطلاعاتها الجوية مسئول ليبى: باريس نسقت معنا فى استطلاعاتها الجوية

قال مسئول عسكرى ليبى أن الجيش الليبى كان على علم بقيام فرنسا بتنفيذ طلعات استطلاع جوى مؤخرا فوق عدة مدن بليبيا، لكنه نفى أن تكون فرنسا قد أحاطت الجيش الليبى باعتزامها شن أى هجمات جوية فى القريب العاجل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد عن المسئول، الذى اشترط عدم تعريفه، القول أن قيادة الجيش الليبى كانت على اطلاع مسبق بخطة فرنسا لاستطلاع مواقع تابعة لتنظيم داعش فى كل من طبرق وسرت.

فى غضون ذلك، أعلن مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا أن حكومة الوفاق الوطنى المزمع تشكيلها فى ختام محادثات السلام ستمارس عملها خارج العاصمة طرابلس إلى حين تسوية الملف الأمنى للمدينة.

وقال كوبلر أنه سيستخدم موقعه فى الضغط على مجلس الأمن لرفع حظر توريد الأسلحة على الجيش الليبى، معربا عن أمله فى هذا السياق أن يلتقى لاحقا مع الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى.

وأعرب المبعوث الأممى عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق قريبا، مؤكدا أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية التى يأمل أن تصوت بالأغلبية على إقرار المقبلة.
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