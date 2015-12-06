مصادر يمنية: معارك فى مأرب والجوف وتقدم للمقاومة بـ "صرواح"

قالت مصادر المقاومة الشعبية فى محافظة مأرب شرق اليمن أن "معارك عنيفة جرت بمحيط مديرية صرواح بين قوات الجيش والمقاومة وميلشيات الحوثيين وصالح وسط انهيار فى صفوف الميلشيات".

وذكر مركز سبأ الإعلامى أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت فى الجهة الجنوبية بشكل كبير وحررت 3 تباب وأجزاء من جبل يطل على سوق صرواح ولا تزال المعارك مستمرة.

وأكدت المصادر أن العشرات من الميلشيات سقطوا بين قتيل وجريح فى مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم أثناء تقدم المقاومة فى جنوب سوق صرواح وجبل الأشقرى المطل على سوق صرواح وتم العثور على 11 جثة من عناصرهم بالجبل تركها الحوثيون قبل فرارهم.

وأضافت أن "طائرات التحالف العربى استهدفت تعزيزات عسكرية قادمة من صنعاء إلى منطقة حريب شمال غرب صرواح كانت فى طريقها لدعم عناصر الميلشيات وتم تدمير طقمين عسكريين بمن فيهم.

وتقع مديرية صرواح التى تسيطر الميلشيات على أجزاء منها غرب محافظة مأرب وهى تجاور العاصمة صنعاء.

وفى محافظة الجوف شمال مأرب التى تدور فيها اشتباكات بين الجيش والمقاومة فى مناطق وادى وسط ولبنات، أكدت مصادر عسكرية مقتل 17 من الميلشيات فى الاشتباكات التى وقعت أمس واستمرت حتى فجر اليوم فى الوقت الذى قصفت فيه الطائرات 4 أطقم عسكريه لهم فى وادى وسط.

وتسعى قوات الجيش والمقاومة للسيطرة على معسكر لبات الذى تتمركز فيه الميلشيات بعد أن سيطرت عليه منذ عدة أشهر.

من ناحية أخرى، قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع لميلشيات الحوثيين وصالح فى مناطق عديدة من محافظة تعز غرب اليمن وسط استمرار المعارك بين قوات الجيش والمقاومة والميلشيات فى المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز أن الطائرات استهدفت مناطق تمركز الميلشيات فى دمنة خدير ووادى السحى ومديرية الجحملية ومدينة الراهدة ومديرية المسراخ، بالإضافة إلى مواقع الدفاع الجوى بمدينة المخا الساحلبة ومعسكر العمرى بمدينة ذوباب بباب المندب وتمركزهم فى منطقة الشريجة الحدودية مع محافظة لحج الجنوبية.

وأضاف أن "معارك عنيفة وقعت بين الجانبين فى حى الزنوج فى مدينة تعز ومنطقة حيفان جنوب شرق المدينة واستطاعت المقاومة صد هجومين للميلشيات".

وأشار إلى أن 7 من عناصر الميلشيات قتلوا فى المعارك وأصيب 19، فيما قتل 2 من المقاومة وأصيب 6 بالإضافة إلى مقتل 3 وجرح 9 من المدنيين فى قصف للميلشيات على الأحياء السكنية.

>