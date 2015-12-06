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وزير خارجية اليمن: محادثات السلام اليمنية تُعقد في 15 ديسمبر

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وزير خارجية اليمن: محادثات السلام اليمنية تُعقد في 15 ديسمبر وزير خارجية اليمن: محادثات السلام اليمنية تُعقد في 15 ديسمبر

عبد الملك المخلافي

نقلت قناة العربية عن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قوله إن محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن منذ 8 أشهر بين ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من ستُعقد في 15 ديسمبر.

ونقلت القناة عن المخلافي قوله في خبر عاجل ظهر على الشاشة أن المشاورات بشأن تنفيذ القرار 2216 ستعقد في 15 ديسمبر كانون الأول مشيرا إلى قرار أصدره مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المدن الرئيسية.

وبحسب رويترزقال مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمداجتمع مع هادي يوم السبت في عدن لمناقشة سبل دفع محادثات السلام بين حكومته التي تتخذ من عدن مقرا لها وقوات الحوثيين.

ويشهد اليمن حربا أهلية منذ 8 أشهر بين قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي تدعمها دول خليجية عربية من جهة والحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة أخرى.

وأخفقت جهود سابقة بقيادة الأمم المتحدة لحل الأزمة عبر الحوار مع استمرار القتال في أنحاء مختلفة من البلاد إذ تقصف طائرات تابعة لتحالف تقوده السعودية مواقع الحوثيين وحلفائهم في الجيش اليمني.

ورحب هادي في بيان في وقت سابق يوم السبت بالمحادثات التي من المتوقع أن تُعقد في جنيف.

وقال هادي في صفحته على فيسبوك بعد مقابلة المبعوث الدولي “رغم المعاناة والجراح إلا أن أيدينا ممدودة دوما للسلام انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا.”

وهذه المرة هي الأولى التي يقوم فيها المبعوث بزيارة رسمية لعدن التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة للبلاد بعد أن انتزع التحالف الذي تقوده السعودية السيطرة عليها من الحوثيين في يوليو.

لكن وحلفاءها الخليجيين يناضلون لفرض سيطرتهم على المدينة التي تموج بمسلحين مجهولين قاموا بعمليتي إطلاق نار يوم السبت.

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