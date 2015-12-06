مصرع 4أشخاص وإصابة 4آخرين في حوادث متفرقة على الطريق الزراعي بالبحيرة

لقي 4 أشخاص بينهم طفل مصرعهم، وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر حوادث سير متفرقة على الطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارات بالحوادث ، وتبين أن الحادث الأول أسفر عن مصرع سماح محمد رمضان (33 عامًا ربة منزل) ونجلها الطفل يوسف أحمد يوسف (6 سنوات) نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الطريق الزراعي السريع اتجاه الإسكندرية بكفر الدوار.

ووقع الحادث الثاني على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة أمام قرية أنور المفتي بأبو حمص ، وأسفر عن مصرع مها صبري مرزوق (36 عامًا ربة منزل) وإصابة 4 آخرين ، نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي.

ولقي سمير جمال سعد (35 عاما عامل) مصرعه على ذات الطريق اتجاه القاهرة بنزلة كوبري كفر الدوار العلوي، إثر اصطدام سيارة أجرة به أثناء عبوره للطريق.

> تم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات وتحررت محاضر بالحوادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

ا ش ا