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استعدادات أمنية مشددة بسوهاج مع إعادة محاكمة إخوانيين فى إقتحام مبنى المحافظة

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استعدادات أمنية مشددة بسوهاج مع إعادة محاكمة إخوانيين فى إقتحام مبنى المحافظة استعدادات أمنية مشددة بسوهاج مع إعادة محاكمة إخوانيين فى إقتحام مبنى المحافظة
اتخذت الأجهزة الأمنية بسوهاج اليوم، برئاسة اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج إجراءات أمنية مشددة بمحيط مجمع محاكم سوهاج تزامنا مع بدء إعادة محاكمة عناصر جماعة الإخوان البالغ عددهم 27 إخوانيًا، بينهم 10 محبوسين متهمين فى قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج.

دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من التشكيلات الخاصة بالأمن المركزى وسيارة من الحماية المدنية وسيارة المرفقعات، وفرضت عملية تأمين كاملة على محيط مجمع محاكم سوهاج بشارع أسيوط سوهاج، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة فى هذا الشأن.

يذكر أن المتهمين حكم عليهم غيابيا وقاموا بإعادة الأجراءات مرة أخرى، وحددت جلسة اليوم لإعادة محاكمتهم وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز حامد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج.
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