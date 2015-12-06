"خليك ريلاكس".. التأمل 40 دقيقة يوميا يخفض ضغط الدم ويقلل الوفيات

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن التأمل له فوائد للنفس والروح، ويعمل على خفض ضغط الدم المرتفع بصورة طبيعية.

وأوضح الباحثون أن التأمل يشمل الجلوس بشكل مريح وإغلاق العينين لمدة 20 دقيقة، مرتين فى اليوم، لتحقيق راحة العقل والجسم.

وتشير الدراسة الجديدة الى تقنية التأمل الذى يحفز الجينات التى تنتج "التيلوميراز" وهو إنزيم مرتبط بانخفاض ضغط الدم وخفض معدل الوفيات.

ووفقاً للدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة بلوس وان، قال الدكتور روبرت شنايدر، مدير معهد الطب الطبيعى والوقاية فى جامعة مهاريشى للإدارة فى فيرفيلد، أن التأمل يخفض معدلات ارتفاع ضغط الدم، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية والموت.

وهناك دراسات سابقة أثبتت أن التأمل يقلل من الألم، وأشارت دراسة أخرى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، إلى أن التأمل يمكن أن يقلل من شيخوخة الدماغ.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الرابع من شهر ديسمبر الجارى.

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