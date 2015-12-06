«الأوضح» يسطر مجداً جديداً لـ «الأحمر» في كأس الوفاء

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية " حفظه الله " رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقه الرياض مساء امس (السبت) حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير رحمه الله ( فئه 3 ) في نسخته ال 21 بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية الذي توج به البطل (الأوضح) للأمير فيصل بن خالد.

منافسة ثنائية مثيرة بين «متوالي» و«مملوك» تجاوزها البطل ببراعته

وبعد نهاية الشوط الاخير قام سمو أمير الرياض بتسليم الكأس للمشرف العام على الأسطبل "الأحمر" سعد بن مشرف بن مطلق الذي تسلمه نيابة عن الأمير فيصل بن خالد وسط تصفيق وهتافات محبي "الأحمر".

الأحمر يحتفظ بلقبه

سطر اسطبل الأمير فيصل بن خالد مجداً جديداً له في تاريخ مسابقة كأس الوفاء للأمير محمد بن سعود الكبير مساء أمس عندما توج بطلاً للكأس واحتفظ بلقبها للموسم الثاني على التوالي اذ توج به في الموسم الماضي للمرة الأولى بالبطل (جدل) وذلك في نقلة نوعية من مسيرة انجازات هذا الاسطبل العريق في عالم الذهب الفروسي وبطولات الميدان السعودي منذ مطلع تسعينيات القرن الهجري الماضي بقيادة مهندس انجازاته وخبيره الفروسي الكبير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وبالأمس قدم الأسطبل "الأحمر" بطلاً جديداً في ساحة التحدي والبطولات الكبرى لرياضة الآباء والأجداد البطل (الأوضح) الذي كان بعيداً عن ترشيحات وآراء المراقبين ووضعوا زميله (مملوك) وبطل الأسطبل الأبيض (متوالي) الذي يحمل في سجله لقبين كبيرين في كأس المؤسس وكأس الملك على رأس المرشحين لكأس الوفاء.

براعة (الأوضح) البطولية

في الموعد المحدد كشف (الأوضح) براعته التنافسية وقدرته العالية على التفوق بمستوى مميز انهى به السباق لصالحه في مرحلته الأخيرة بفارق طولين على الأقل عن وصيفه البطل (متوالي) والجواد الأحمر (مملوك) الذي كان نجماً هو الآخر في سباق الأمس وصنع السبق لزميله (الأوضح) حين انهك (متوالي) بمنافسه ثنائية شدت الانظار مع المنعطف الأخير قبل ان يتنازل عنها لزميله (الأوضح) الذي شق الصفوف وتقدم بخطى ثابتة الى خط النهاية بكل براعة واقتدار ليعلن معها عن قدومه لساحة الأبطال الكبار ويحفر اسم الأسطبل "الأحمر" في فصل جديد من الاثارة القوية في سجل الشرف لأبطال هذه المسابقة.

جارسيا والحرابي يدخلان التاريخ

قطع البطل (الأوضح) مسافة السباق البالغة 2000م في زمن 2,4,63 تحت تدريب الوطني القدير سامي الحرابي وقيادة خياله الرائع الن جارسيا تلاه (متوالي) بفارق طولين ثم (مملوك) ثالثاً بفارق رقبه عن (متوالي) اعقبه (سيف الرياض) في المركز الرابع بعدما قدم فاصلاً من الاثارة التنافسية في احدى فترات السباق.

ويعد هذا الانتصار الخامس في سجل (الأوضح) اذ سبق له تحقيق انتصارين هذا الموسم قبل الكأس.

نتائج الأشواط الشرفية

قبل انطلاقة سباق الكأس اقيمت تسعة أشواط شرفية جاءت كالتالي:

•الشوط الأول لانتاج ثلاث سنوات (لم تربح) 1600م.

فاز بها (تماثيل) لأبناء سلطان مسلط الازمع بقيادة الخيال علي المتعب.

•الشوط الثاني لأمهار السنتين (لم تربح) 1600م .

-الأول المهرة (مزهبة) للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز " رحمه الله" بقيادة اوسبينا.

•الشوط الثالث للخيل المستورد عمر ثلاث سنوات فأكثر 1800م.

-الأول (مفرح) للإسطبل الأبيض بقيادة ريان الطويرش.

•الشوط الرابع لخيل الانتاج عمر ثلاث سنوات 2000م.

-الأول (برهم) لإبراهيم نصيب "الأخضر" بقيادة محمد النفزي.

•الشوط الخامس لإنتاج ثلاث سنوات (لم تربح) 1800م.

-الأول (يحوم) لخالد مشرف بن مطلق بقيادة محمد سعيد.

•الشوط السادس انتاج أربع سنوات فأكثر 2000م .

-الأول (عثفر) لخالد سليمان الصغير بقيادة نواف الفيروز.

•الشوط السابع لأمهار السنتين 1600م.

-الأول المهر (متعبهم) للإسطبل "الابيض" بقيادة اوسبينا.

•الشوط الثامن انتاج أربع سنوات فأكثر 1800م.

-الأول الفرس (سحابة سيف) لمحمد عسكر الصقور بقيادة الجوكي بيريز.

•الشوط التاسع لأفراس انتاج ثلاث سنوات 1600م.

-الأول الفرس (مدرسة) للإسطبل "الأبيض" بقيادة محمد الدهام.