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صحافة المواطن: بالصور..انهيار أجزاء من كوبرى مشاه بقليوب دون إصابات

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صحافة المواطن: بالصور..انهيار أجزاء من كوبرى مشاه بقليوب دون إصابات صحافة المواطن: بالصور..انهيار أجزاء من كوبرى مشاه بقليوب دون إصابات
إستمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، ويدعى أحمد أبو الدهب، صورا، ترصد وقوع أجزاء من كوبرى مشاه بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، موضحا أن سقوطه لم يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين، وأن فرق الأمن وصلت سريعا إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث .

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة،ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات بإسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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