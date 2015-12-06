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"الأطباء": النقابة أحالت محافظ سوهاج للجنة التأديب لمخالفته القانون

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"الأطباء": النقابة أحالت محافظ سوهاج للجنة التأديب لمخالفته القانون "الأطباء": النقابة أحالت محافظ سوهاج للجنة التأديب لمخالفته القانون
قال الدكتور هانى مهنى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النقابة قررت إحالة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إلى لجنة آداب المهنة لمخالفته المادة رقم 2 من القانون رقم 45 لسنة 1969 والمادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، ومخالفته لقسم الوظيفة العامة، ونصوص المواد 1 و 3 و 4 و 37 من لائحة آداب مهنة الطب، وذلك بعد إحالته لنقيب أطباء المحافظة للنيابة الإدارية بعد انتقاده مستوى الخدمة الصحية فى المحافظة.

وأوضح مهنى، لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد فوزى نقيب أطباء سوهاج انتقد إغلاق نحو 80 وحدة صحية بالمحافظة بسبب عجز الأطباء بها على خلفية استبعاد سوهاج وقنا والأٌقصر من المناطق النائية ،" فلم يكن من المحافظ ردا على ذلك إلا إحالة نقيب أطباء سوهاج للنيابة الإدارية مخالفا بذلك الدستور والقانون".

وكان الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء ، أعلن إن الجمعية العمومية لنقابة أطباء سوهاج ، قررت تقديم بلاغ للنائب العام ضد المحافظ لمخالفته المواد 76 و 77 من الدستور، ومخالفته المادة رقم 2 من القانون رقم 45 لسنة 1969 والمادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، ومخالفته لقسم الوظيفة العامة، والمطالبة بإقالة المحافظ من منصبه لأنه غير أمين على مصالح المواطنين، وتسبب فى انهيار منظومة الصحة بسوهاج .

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