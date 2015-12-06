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مصرع عامل صدمته سيارة أجرة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار

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مصرع عامل صدمته سيارة أجرة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار مصرع عامل صدمته سيارة أجرة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار
لقى صباح اليوم عامل فى العقد الرابع من العمر مصرعه، بعدما صدمته سيارة أجرة أثناء عبور
>الطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة بنزلة كوبرى كفر الدوار العلوى دائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "سمير. جمال. سعد " 35 سنة عامل ومقيم قرية لقانة مركز شبراخيت للطريق اصطدمت به السيارة رقم 3549 س. ق. ر "أجرة" قيادة " لوران . م " 35 سنة سائق ومقيم السيوف الرمل ثان الإسكندرية، مما أدى لوفاته، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام، وتحرر المحضر 13077/2015 جنح القسم لسنة 2015.
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