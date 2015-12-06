مصرع عامل صدمته سيارة أجرة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار

لقى صباح اليوم عامل فى العقد الرابع من العمر مصرعه، بعدما صدمته سيارة أجرة أثناء عبور>الطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة بنزلة كوبرى كفر الدوار العلوى دائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "سمير. جمال. سعد " 35 سنة عامل ومقيم قرية لقانة مركز شبراخيت للطريق اصطدمت به السيارة رقم 3549 س. ق. ر "أجرة" قيادة " لوران . م " 35 سنة سائق ومقيم السيوف الرمل ثان الإسكندرية، مما أدى لوفاته، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام، وتحرر المحضر 13077/2015 جنح القسم لسنة 2015.

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