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محافظ رياض الخبراء يرعى انطلاق حملة التضامن ضد الإرهاب والفكر الضال

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محافظ رياض الخبراء يرعى انطلاق حملة التضامن ضد الإرهاب والفكر الضال محافظ رياض الخبراء يرعى انطلاق حملة التضامن ضد الإرهاب والفكر الضال

    رعى محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان الحفل الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رياض الخبراء بمناسبة تدشين حملة "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال" بالمحافظة والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، والهادفة لتوعية وتحصين الشباب والنشء ضد الأفكار المتطرفة والهدامة. وفي البداية دشن المحافظ الديوانية الاجتماعية بمقر لجنة التنمية على طريق الملك عبدالله، ثم افتتح المعرض الذي أقامته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمناسبة الحملة والحفل الخطابي الذي أقيم في مقر سوق التمور.

وفي نهاية الاحتفال، توج محافظ رياض الخبراء الفائزين بسباق الدراجات الهوائية الأول برياض الخبراء والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للشباب ممثلاً بمجموعة دراجتي ، وشارك فيه أكثر من 150 متسابقا من مختلف مناطق المملكة، وذلك في فئتي دراجات الرود والدراجات الهجين والجبلي، في إطار إشراك المجموعات التطوعية الرياضية الشبابية في حملة التضامن ضد الإرهاب والفكر الضال.

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