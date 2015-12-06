اللجنة المحلية بنجران تنهي استعداداتها لمرحلة الاقتراع

أنهت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة نجران استعداداتها لتنفيذ مرحلة الاقتراع من الناخبين للمرشحين والمرشحات المزمع تنفيذها يوم السبت المقبل.

وأكد رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية أمين منطقة نجران م. فارس الشفق أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 43.010 ناخبين بمنطقة نجران ومحافظاتها، منهم 12.349 ناخباً بمدينة نجران، و5.834 ناخباً بمحافظة شرورة، وفي مركز الوديعة وصل العدد إلى 934 ناخباً، فيما بلغ عدد الناخبين بمحافظة خباش 5.299 ناخباً، و3.511 ناخباً في مركز الحصينية.

كما بلغ عدد الناخبين بمحافظة يدمة 3.308 ناخبين، ووصل عدد الناخبين بمحافظة ثار إلى 2.685 ناخباً، وفي محافظة حبونا بلغ عدد الناخبين 4.880 ناخباً، وسجلت محافظة بدر الجنوب 2.191 ناخباً، وفي مركز بئر عسكر إلى 2.017 ناخباً، تقدموا جميعاً بقيد أسمائهم كناخبين من خلال 34 مركزاً انتخابياً، منها 22 مركزاً انتخابياً للرجال و12 مركزاً للنساء.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق الإعلامي للانتخابات البلدية بمنطقة نجران عبدالله الفاضل، أنه جرى تركيب عدد من اللوحات التعريفية الخاصة بيوم الاقتراع على عدد من جسور المشاة في مواقع مختلفة داخل مدينة نجران، إضافة إلى تركيب لوحات في الطرق الرئيسة، ورسائل تعريفية من خلال شاشات إلكترونية في حي أبا السعود وحي الفيصلية وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع حمزة بن عبدالمطلب، إلى جانب تشغيل شاشة داخل مبنى الأمانة، مشيراً إلى أن المرشحين حصلوا على تراخيص لحملاتهم الانتخابية التي بدأت منذ 17/2/1437ه، ولمدة 12 يوماً وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البلدية.