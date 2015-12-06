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توسعة مدخلى مدينة الواسطى شمال بنى سويف لمنع التكدس المرورى

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توسعة مدخلى مدينة الواسطى شمال بنى سويف لمنع التكدس المرورى توسعة مدخلى مدينة الواسطى شمال بنى سويف لمنع التكدس المرورى
أكد المحاسب محمود السكرى القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف موافقة المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف على توسعة مدخلى المدينة (البحرى والقبلى) ليشملا حارتين كبيرتين من خلال ضم مساحات جديدة للطريق، وذلك للقضاء على التكدس المرورى، خاصة فى أوقات الذروة وخروج الطلاب والموظفين من المدارس والهيئات الحكومية، وكذلك إغلاق المزلقان لمرور القطارات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": هناك مساحة من الأرض بالقرب من مزلقان السكة الحديد كانت معدة كحديقة، لكنها تحولت إلى مأوى للبلطجية ومدمنى المخدرات، وتم إدراجها فى خطة توسعة المدخل الرئيسى "البحرى" من ناحية المزلقان، لتضم حارتين مساحة كل منهما أكثر من 10 أمتار، بالإضافة إلى توسعة المدخل القبلى من خلال ضم منطقة الشادر ليصبح الطريق حارتين أيضاً تزيد مساحتيهما عن المدخل البحرى.
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