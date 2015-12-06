أمانة الرياض تغلق 9 مراكز للمساج بالعليا

أغلقت امانة منطقة الرياض ممثلىة في بلدية العليا 9 مراكز للمساج والحمامات المغربية وذلك بعد رصد عدد من المخلفات التي اشملت على عدم وجود او انتهاء الترخيص وزيادة عن المساحة المسموح بها وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المراكز.

واوضح رئيس بلدية العليا المهندس خالد الرويشد ان البلدية مستمرة في جولاتها على هذه المراكز للتأكد من تطبيقها للاشتراطات، مؤكداً انه سيتم تطبيق لائحة الجزائيات والغرامات البلدية على المراكز المخالفة التي تم رصدها اثناء هذه الحملة ضمن نطاق البلدية داعياً جميع المراكز للتقيد بالأنظمة وعدم مخالفتها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.