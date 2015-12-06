«المرمى البلاستيكي» الحل المناسب لحماية الطلاب

تجاوب سريع وسعي لإيجاد الحل بدلاً من الاكتفاء بالانتقاد، هذا ما فعله المبتكر السعودي مشعل الهرساني مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بعد أن قرأ عن وفاة طفل بسبب سقوط المرمى، داخل مدرسة ابتدائية في جازان.

ولتفادي هذه الحوادث المشابهة لأبنائنا الطلاب اقترح الهرساني على وزارة التعليم استخدام المرامي البلاستيكية التي تضمن السلامة للطلاب، وهذه المرامي قابلة للفك والتركيب من قبل مدرس الرياضة بحيث لا يتم استخدامها دون علم استاذ المادة.

وعن هذا المنتج يقول الهرساني: "بعد قرائتي لخبر وفاة أحد الطلاب إثر سقوط المرمى الحديدي عليه -رحمه الله-، عكفت ليومين متتالين منذ قراءة الخبر للتفكير بحل مناسب لأبنائنا الطلاب، ووجدت أن الحل الأفضل هو استخدام مرام بلاستيكية الصنع، وبعد التعمق في البحث وجدت أن أفضل الشركات العالمية المصنّعة للمرامي البلاستيكية هي شركة بريطانية، توفر هذه المرامي المقوية المقاومة للصدأ، وتكون قابلة للفك والتركيب في أقل من دقيقة وتتميز بسهولة التخزين".

وأضاف: "يعتبر هذا المنتج المبتكر من أحدث المنتجات في مجال المرامي البلاستيكية العالمية المستخدمة في العديد من المدارس البريطانية، وعند حساب التكلفة التقديرية لهذا المرمى يتضح أن قيمة المرمى الواحد لا يتجاوز 2700 ريال، ويصلح للاستخدام لمدة تتجاوز الخمس سنوات، وقد تم التواصل مع الشركة المصنعة التي أبدت جاهزيتها لتوفير العدد المطلوب"، مقترحاً على وزارة التعليم بأن يتم إلزام كافة المدارس الحكومية والأهلية باستخدام هذا المنتج، الذي يقلل نسبة الخطر وعدم تكرار هذه الحادثة بمشيئة الله.