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الزهراني: H1N1 من الأمراض الموسمية وليس من الأوبئة المستجدة

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الزهراني: H1N1 من الأمراض الموسمية وليس من الأوبئة المستجدة الزهراني: H1N1 من الأمراض الموسمية وليس من الأوبئة المستجدة

    أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيصل الزهراني ان مرض إنفلونزا H1N1 من الأمراض الموسمية ولا يعد من الأوبئة المستجدة وانه لم يعد صحيحاَ من الناحية العلمية حيث اصبح هذا النمط نوعاَ من الإنفلونزا البشرية وليس له ارتباط بالخنازير أو اي حيوان آخر.

ودعت وزارة الصحة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصادرها، مبدية استعدادها لتلقي أي استفسار والرد عليه في أسرع وقت ممكن، مما يحقق الأمن الصحي وعدم إثارة البلبلة في الرأي العام ويعمل على طمأنة العامة.

وأبانت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي أن الفيروس يعد مرضًا معديًّا ذا معدلات كبيرة، إلا أن هناك علاجًا نوعيًّا لمعالجة المصابين، ومنع حدوث المرض للمخالطين، كما يوجد أيضًا لقاح فعال يعطى سنويًّا، ويحمي - بإذن الله - من الإصابة بمضاعفات المرض ويقلل أعراضه.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالحرص على الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يتوافر في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، إضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة إلى تحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل، والأطفال في الأعمار من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وكبار السن، وقد تم إبلاغ جميع مديريات الشؤون الصحية بمتابعة الحالات المخالطة للحالات المؤكدة، وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين المباشرين للحالة المؤكدة من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات ومتابعتهم.

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