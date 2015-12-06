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صدق أو لا تصدق..القبلات والساونا والموسيقى تحميك من الإصابة بالأمراض

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صدق أو لا تصدق..القبلات والساونا والموسيقى تحميك من الإصابة بالأمراض صدق أو لا تصدق..القبلات والساونا والموسيقى تحميك من الإصابة بالأمراض
للبقاء فى صحة جيدة، هناك عدد من الطرق المثيرة للدهشة والبسيطة التى عند اتباعها تتجنب الإصابة بالأمراض ومنها ما أوضحته دراسة طبية حديثة .

ووفقا للموقع الإلكترونى The times of india الهندى، فإن دراسة علمية حديثة أكدت أن هناك بعض الطرق التى تقيك من الإصابة بالأمراض ومنها الذهاب للساونا وحمام البخار، حيث وجد أن حمامات البخار ليست وسيلة للتخلص من السموم فى الجسم فقط ولكنها تساعد على تقليل الإصابة بالبرد، من خلال فتح ممرات الجيوب الأنفية والمساعدة على التنفس بسهولة، فينتج عن ذلك تقليل حدوث نزلات البرد .

وحسب ما جاء فى التقرير أن تبادل القبلات يساعد على تبادل الجراثيم المفيدة لكلا الطرفين والتى تساعد على تعزيز المناعة والتى تجعل الشخص يتمتع بصحة جيدة .

وكما ذكر التقرير أن فوائد الموسيقى هى أبعد من الخيال، حيث إنها تقلل من الإجهاد وتحسن الذاكرة وتعزز المناعة، فإذا كنت تعتبر الموسيقى مجرد صوت، حان الوقت كى تقوم بتغيير رأيك والبدء فى الاستماع إلى الموسيقى المحببة لك لأنها أحد وسائل تقوية مناعتك وحمايتك من الأمراض.
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