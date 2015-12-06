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جنايات الجيزة تستكمل اليوم محاكمة 21 متهم فى قضية خلية "الرصد والردع"

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جنايات الجيزة تستكمل اليوم محاكمة 21 متهم فى قضية خلية "الرصد والردع" جنايات الجيزة تستكمل اليوم محاكمة 21 متهم فى قضية خلية "الرصد والردع"
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 متهم بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" لارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس بالعمرانية، ما تسبب فى مقتل مواطن، وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

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