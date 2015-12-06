ضبط 860 قطعة ألعاب نارية وتحرير 1329 مخالفة مرورية بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدعو "إسلام .ص. س. م" 25 سنة صاحب فرش لبيع الألعاب النارية ولعب الأطفال كائن بناحية بهتيم، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ومقيم مصر الجديدة – القاهرة، لقيامة بالاتجار بالألعاب النارية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتم ضبط 420 قطعة ألعاب ناريه احجام مختلفه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 29384 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنه 2015م.

كما تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط صاحب فرش كائن بشارع نادى بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمه، لقيامة بالاتجار بالألعاب النارية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وباستهدافه تبين هروبه، وتم ضبط 440 قطعة ألعاب ناريه أحجام مختلفة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28703 جنح فسم ثان شبرا الخيمه لسنه 2015م ،وجارى العرض على النيابة.

وتم تحرير 1329 مخالفة مرورية خلال حملة مرورية بالمحافظة منها 8 سير عكس الاتجاه و88 انتظار خاطئ و70 السير بدون رخصة قيادة.

ونجحت قوات الأمن فى تنفيذ إزالة التعديات على الأرض الزراعيه والأحكام القضائية، منها تنفيذ 11 حالة تعدى على الأرض الزراعية بدائرة مركز القناطر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8624 إدارى مركز القناطر لسنه 2015م ، وتنفيذ 12 قرار صادر من هندسة رى قليوب بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 8627 – 8628 إدارى مركز القناطر لسنه 2015م ، كما تم تنفيذ 2 حكم قضائى بدائرة مركز القناطر الخيريه، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 8629- 8630 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنه 2015م.

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