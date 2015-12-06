بعد تبادل إطلاق النار.. سقوط عصابة "بظة" لتجارة الهيروين فى القليوبية

تمكن قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث فرع البحث الجنائى بالخانكة، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن من القبض على تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بناحية منطقة الكتيب الصحراوية يتزعمه "عيد.ع.س.س"، وشهرته "عيد بظة"، 35 سنة، عاطل ومقيم الإسماعيلية، بعد توافر معلومات لمحاولته من خلال جلبه المواد المخدرة، وترويجه لها بتلك المنطقة.

وعقب اقتراب قوات الأمن من مكان تواجد تاجر المخدرات بإدارتهم العناصر الإجرامية إطلاق أعيرة نارية صوبهم، مما دعا القوات مبادلتهم إطلاق النيران، حتى أمكن السيطرة على المكان، وتبين إصابة "وليد.س.ع"، 32 سنة، عاطل ومقيم السلام القاهرة، والمحكوم عليه فى القضية رقم 7171 جنح مركز قليوب لسنة 2012 م - ضرب، حصر رقم 44 لسنة 2013م، والحكم غيابى 3 شهور جلسة 1/1/2013 م، مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر فتحة دخول وخروج، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جرامًا، وكذا ميزان حساس، و"مصطفى.م.ع"، 33 سنة، عاطل ومقيم السلام – القاهرة، والمحكوم عليه هارب فى 3 قضايا "ضرب – تبديد – هدم"، والقضية رقم 2704 جنح قسم النهضة لسنة 2012 م - ضرب، حصر رقم 2814 لسنة 2012م الحكم حبس شهر بجلسة 22/11/2012 م، والقضية رقم 1385 جنح قسم السلام لسنة 2006 م – هدم، حصر رقم 6209 لسنة 2006 م، الحكم حبس سنة بجلسة 12/3/2006 م، والقضية رقم 27898 جنح قسم السلام لسنة 2001 م – تبديد ،حصر رقم 10859 لسنة 2002 م، الحكم حبس شهر بجلسة 12/3/2006 م، ومصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن فتحة دخول وخروج، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 80 جرامًا.

كما أمكن ضبط من 12 شخصًا من أعوانهم والمتعاطين، وبتمشيط المكان تم ضبط سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 60243 و15 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام، و2 ميزان حساس ومبلغ مالى 14370 جنيها، ودراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون بدون لوحات معدنية، جارى فحصها، تم التحفظ على المضبوطات.