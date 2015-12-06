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بالصور. طالب يبتكر جهازا يصور طبقات الأرض حتى عمق 500 متر ويكشف الأنفاق

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بالصور. طالب يبتكر جهازا يصور طبقات الأرض حتى عمق 500 متر ويكشف الأنفاق بالصور. طالب يبتكر جهازا يصور طبقات الأرض حتى عمق 500 متر ويكشف الأنفاق
ابتكر محمد عبد الرحمن عوض الطالب بجامعة المنصورة جهازا لتصوير طبقات الأرض حيث يمكن من خلال رصد المياه العذبة والمالحة تحت الأرض كما يمكن استخدامه فى الأعمال والاستخدامات الهندسية والجيوفيزيقية .

وقال عوض لـ"اليوم السابع"، أن فكرة جهازه تعتمد على التصوير الكهربائى حيث يتم حقن التيار الكهربائى فى "الالكترودات" ثم يتم وضعها على عمق معين فى التربة .

وأشار إلى أن الجهاز لديه القدرة على كشف الأعماق حتى 500 متر تحت الأرض حيث إنه من خلال هذا التيار يمكن قياس مقومات الأجسام الموجودة تحت الأرض وخاصة أن لكل مادة لها مقومات وخصائص مختلفة عن الاخرى .
>اليوم السابع -12 -2015

وأوضح الطالب أن تكلفة الجهاز المستورد تبلغ 50 ألف دولار لكن حال تصنيعه فى ستكون تكلفته صغيرة جدا ولو تم إنشاء خط انتاج له سيصنع منه كميات كبيرة يوميا ويمكن تصديرها .
>وأكد عوض، انه تم تجربته الجهاز على كشف انفاق سرية واثبت قدرته على كشفها بالفعل ، مشيرا إلى أن والده هو من انفق على ابتكاره حتى وفاته .

وناشد المخترع الصغير ،الدولة بتبنى اختراعه والاستفادة منه على أرض الواقع مؤكدا أنه سيخدم المشروعات التنموية المختلفة التى تقوم بها مصر فى الفترة الحالية وعلى رأسها الزراعة واكتشاف المياه الجوفية بصحارى مصر .

اليوم السابع -12 -2015
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