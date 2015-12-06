البعثة الدولية:مندهش من استياء لجنة الانتخابات من فيديو الرشاوى رغم وجود بلاغات

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمنسق العام للبعثة الدولية للانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات تتجاوب فقط مع الإفادات اليومية أيام الانتخابات لكنها استاءت من الفيديوهات التى نشرناها على يوتيوب وهذا ما أثار دهشتنا.

وأضاف عقيل فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنهم تقدموا بأكثر من 130 بلاغ خلال الجولة الثانية ، متسائلا : لماذا تستاء اللجنة العليا للانتخابات من نشر الفيديوهات وقالت اننا لم نقدم بلاغات بها؟!.

>وأكد عقيل فى تصريحاته الخاصة ، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بدورها المطلوب مع البلاغات التى تقدموا بها ، مشيرا إلى أن دور البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات انتهى بانتهاء الانتخابات البرلمانية ولكن مؤسسة ماعت مستمرة.