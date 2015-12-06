محامى بطلة "سيب إيدى":موكلتى اعتزلت ولم تصور "كليب" جديد مع وائل الصديقى

نفى عبده محمد محامى رضا الفولى بطلة كليب سيب إيدى ، ما تم تداوله على صفحة مخرج الكليب الهارب وائل الصديقى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن هناك كليب جديد لرضا الفولى سينشره قريبا.

وأضاف محامى رضا الفولى لـ " اليوم السابع "، أن موكلته لم تصور كليبات جديدة مع المخرج الهارب وائل الصديقى غير كليب سيب إيدى ،مشيرا إلى أن رضا الفولى قررت اعتزال الغناء أو المشاركة فقط "موديلز فى الكليبات" مشيرا إلى أن المتهم وائل الصديقى هو من ورطها فى قضية كليب سيب إيدى واستغل الكليب فى الترويج لنفسه.

تعود أحداث الواقعة لشهر مايو الماضى عندما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على رضا الفولى عقب انتشار فيديو به إيحاءات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع مخرج يدعى وائل الصديقى "هارب"، وتم إلقاء القبض على المتهمة وإحالتها للمحاكمة التى قضت بحبسها سنة ثم قررت محكمة الإستئناف تخفيف الحكم لـ6 أشهر.

محامى بطلة كليب "سيب إيدى": رضا الفولى خرجت من السجن وستعتزل الغناء