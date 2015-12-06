إعادة محاكمة 27 إخوانيا اليوم بتهمة باقتحام مبنى محافظة سوهاج

تبدأ محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد إعادة محاكمة 27 إخوانيًا، بينهم 10 محبوسين متهمين فى قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج.

كان المتهمون قد حكم عليهم غيابيا وقاموا بإعادة الأجراءات مرة أخرى وحددت جلسة اليوم لإعادة محاكمتهم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد احمد عبد العزيز حامد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

>كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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