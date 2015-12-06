أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعادة محاكمة 27 إخوانيا اليوم بتهمة باقتحام مبنى محافظة سوهاج

Google+ Print
إعادة محاكمة 27 إخوانيا اليوم بتهمة باقتحام مبنى محافظة سوهاج إعادة محاكمة 27 إخوانيا اليوم بتهمة باقتحام مبنى محافظة سوهاج
تبدأ محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد إعادة محاكمة 27 إخوانيًا، بينهم 10 محبوسين متهمين فى قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج.

كان المتهمون قد حكم عليهم غيابيا وقاموا بإعادة الأجراءات مرة أخرى وحددت جلسة اليوم لإعادة محاكمتهم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد احمد عبد العزيز حامد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .
>كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

موضوعات متعلقة :
>تأجيل إعادة محاكمة 23 إخوانيا متهمين باقتحام مبنى محافظة سوهاج لـ6 ديسمبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365