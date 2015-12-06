إصابة سائق توك توك بطلق نارى فى حفل عرس بالقليوبية

أصيب سائق توك توك مقيم عزبة ماهر - أبو الغيط بالقناطر الخيرية، بطلق خرطوش، حال تواجدهم بحفل عرس، حيث قام أحد المدعوين بإطلاق عيار نارى ابتهاجاً بحفل العرس محدثاً إصابة المجنى عليه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بوصول محمود محمد حسن بيومى 15 سنة سائق توك توك مقيم عزبة ماهر - أبو الغيط دائرة المركز، لمستشفى النيل للتأمين الصحى، مصاب بطلق نارى خرطوش بالفخذ الأيمن ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال شاهدى الواقعة قررا أنهما حال تواجدهما بحفل عرس نجلة شقيقهما، قام أحد المدعوين بإطلاق عيار نارى ابتهاجاً منه بحفل العرس أحدث إصابة المجنى عليه، ولم يشتبها فى ذلك جنائياً، ولا يعلما مطلق العيار.

وبإجراء التحريات السرية بمكان الواقعة أمكن تحديد شخص مرتكب الواقعة هو المدعو "بيومى.س.ع" 22 سنة صاحب محل قطع غيار دراجات نارية ومقيم ذات الناحية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وهو عبارة عن سلاح نارى بندقية خرطوش تركى تحمل رقم 413 19، تم التحفظ عليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بارتكابة الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 35599 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وإرسال حرز السلاح النارى للمعمل الجنائى لفحصه، ويوالى الاستعلام عن حالة المصاب.