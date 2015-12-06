بالصور..ضبط 2 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بمزكر تعبئة فى البحيرة

شن رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى البحيرة حملة مكبرة بمدينة الدلنجات، أمس السبت، للتصدى لعمليات سوء تخزين السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة، برئاسة محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية، ومحمود شحاتة مفتش الأغذية، والدكتور طارق فكرى مدير مراقبة الأغذية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة مدير عام الطب الوقائى وإشراف الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن ضبط مركز لتعبئة زيت طعام بداخل جراكن بلاستيكية بناحية مركز الدلنجات، ووضع عليها بيانات وهمية منافية للحقيقة بقصد غش وخداع وتضليل المستهلك ولعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، وبيعها لأصحاب المطاعم بإجمالى وزن 2.110 طن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30390 جنح مركز الدلنجات.

كما تمكنت الحملة من ضبط محطة لتعبئة مياه الشرب وبيعها للمواطنين بناحية مركز الدلنجات وضبط بداخلها عدد من الجراكن والعبوات البلاستيكية المملوءة بالمياه مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أية بيانات لبيعها للمواطنين بدون أى أوراق أو مستندات من الجهات المختصة، وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30391 جنح مركز الدلنجات، وجارى العرض على النيابة.



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