9 دوائر تستقبل ناخبي الشارقة لاختيار المجلس الاستشاري في 14 مركزاً اليوم

أكدت جميع الدوائر الانتخابية التسع المخصصة لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جاهزيتها لإتمام المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وتكاتف جهود جميع العاملين لديها بتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وستبدأ الدوائر الانتخابية التسع باستقبال المواطنين في المراكز الانتخابية الـ 14 للتسجيل ضمن القوائم الانتخابية اعتباراً من صباح اليوم السادس من شهر ديسمبر ولمدة أسبوعين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء على مدى أسبوعين متواصلين.

وجرى توزيع مقار التسجيل لتستوعب المواطنين والمواطنات في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، وتقديم جميع السبل لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين وأن تقدم خدماتها بشكل يتمتع بالمرونة والسهولة، فضلاً عن توفير الخدمات والإمكانات المتاحة سواء البشرية أو الفنية.

مقار انتخابية

وتشمل المقار الانتخابية لتسجيل الناخبين في مدينة الشارقة ستة مقار في كل من دائرة بلدية الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجلس ضاحية مغيدر ومجلس ضاحية واسط ومجلس ضاحية مويلح ودائرة الموارد البشرية فرع الدفين.

وفي مباني بلدية مدينة الذيد ومدينة خورفكان ودبا الحصن ومنطقة الحمرية ومنطقة البطائح ومليحة ومنطقة المدام.

تسهيل الإجراءات

وحرصت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري على توفير المناخ الإيجابي لمباشرة عملية الانتخابات وتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين في جميع المراكز.

ومنذ إطلاق المرحلة التنفيذية لانتخابات المجلس الاستشاري، استنفرت الجهات كافة الجهود وعقدت اجتماعاتها التحضيرية لاستقبال وتسجيل المواطنين من أبناء الإمارة ضمن الدوائر التي ينتمون إليه وفق الجدول الزمني المقرر للانتخابات.

تواصل وتسجيل

وخصصت اللجنة العليا للانتخابات رقم مركز الشارقة للاتصال ليكون رقم التواصل 80080000 لتلقي استفسارات المواطنين في الإمارة حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ومراحلها المختلفة وشروط التسجيل والترشيح.

وقد حددت اللجنة مدة «أسبوعين» لتسجيل عضو الهيئة الانتخابية لدى الدوائر الانتخابية، وتبدأ من 6-12 إلى 17-12-2015 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، فيما يبدأ تسجيل المرشحين بتاريخ 27-12 وينتهي يوم 29-12-2015.