كيرى: ليس من مصلحة إسرائيل أن تصبح السلطة الفلسطينية ضعيفة

>أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن قلقه إزاء إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية الامر الذى يعكس الشعور العميق بعدم الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وسط الجمود الذى يعترى حاليا عملية السلام.

وحذر كيرى فى كلمة القاها امام منتدى سابان السنوى وهو مؤتمر للحوار الامريكى-الاسرائيلى ينظمة معهد بروكنجز فى واشنطن حذر من ان سقوط السلطة الفلسطينية سيكون له آثارا مدمرة على منطقة الشرق الاوسط، وقال كيرى ان المسار الحالى لن يؤدى إلى مسقبل سلمى، مؤكدا انه لن يحدث سوى مزيد من العنف والأسى واليأس ما لم يتم بذل جهود ضخمة لتغيير طبيعة العلاقات.

وأضاف كيرى ان التغيير يتطلب شجاعة حقيقية وقيادة واختيارات صعبة موضحا انه يتعين على الفلسطينيين ان يقرروا شكل المستقبل الذى يريدونه لشعبهم.. بينما على الاسرائيليين ايضا اتخاذ قرارات صعبة. ودعا كيرى الجانبين الفلسطينى و الاسرائيلى إلى العمل نحو تحقيق حل الدولتين مشددا على انه ليس من مصلحة اسرائيل ان تصبح السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس فى موقف ضعيف.