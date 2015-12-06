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نائب عن الإسماعيلية: إعادة جمال المحافظة ونظافتها وتشغيل الشباب أهم أولوياتى

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نائب عن الإسماعيلية: إعادة جمال المحافظة ونظافتها وتشغيل الشباب أهم أولوياتى نائب عن الإسماعيلية: إعادة جمال المحافظة ونظافتها وتشغيل الشباب أهم أولوياتى
قال النائب أشرف عمارة الفائز بالمقعد الثانى عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية فى جولة الإعادة إنه يسعى لإعادة جمال ورونق الإسماعيلية من حيث النظافة والتنسيق الحضارى فى المبانى، حيث كان يضرب بها المثل فى النظافة والجمال.

وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع" أن أهم ما يؤرق الشباب فى الإسماعيلية هى قضية البطالة، لذلك لابد من الاستفادة من المشروعات التى تتم على ضفاف قناة السويس من بينها مشروع محور قناة السويس، وتوفير أكبر فرص عمل لشباب الإسماعيلية فى هذه المشروعات والتنسيق مع المسئولين فى الدولة وفى مشروع محور قناة السويس لتوفير وظائف مناسبة للشباب تناسب مؤهلاتهم العلمية وتدريبهم على الأعمال الفنية التى تحتاجها هذه المشروعات.

وأكد عمارة أنه مهتم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومن أهمها الخدمات الصحية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين بإنشاء مستشفى للطوارئ والإسعافات الأولية يتم خلاله تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمواطن ثم يتم تحويله إلى المستشفيات سواء الجامعى أوالمستشفى العام، بالإضافة إلى تجويد الخدمة الطبية وتوفير الأدوية وزيادة عدد الأسرة فى غرف العناية المركزة بتعاون من الصحة والمسئولين بالإسماعيلية.

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مصر 365