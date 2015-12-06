لو عندك نقص فى الحديد.. إديها رمان وطماطم

كثير من الأشخاص يعانون حول العالم من الأنيميا أو ما يسمى بفقر الدم خاصة الدول الفقيرة، لكن هناك الكثير من خيرات الله التى لا نراها يمكن أن تعالج فقر الدم وتتميز بانخفاض سعرها.

وفى هذا السياق، أوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك نوعين من الأطعمة الغنية بالحديد وتتميز برخص ثمنها، وتشمل:

1- الرمان

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2- الطماطم

يعتبر الرمان من الأغذية التى تلعب دورا هاماً فى القضاء على فقر الدم، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، حيث إن لديه الفيتامينات والحديد والألياف والبوتاسيوم القادرة على الحفاظ على تدفق الدم الصحى إلى المخ وأعضاء الجسم المختلفة.>تُعد الطماطم (البندورة) غنية بفيتامين (C) التى هى فعالة فى علاج فقر الدم، حيث ينصح الخبراء بشرب كوب من عصير الطماطم كل يوم للحصول على المواد الغذائية، مثل بيتا كاروتين وفيتامين E.

ويحذر خبراء التغذية من أى مشروب يحتوى على الكافيين أو المشروبات الغازية مع الطماطم لأنها يمكن أن تعيق عملية امتصاص الحديد من قبل الجسم.

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