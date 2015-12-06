مسئول بريطانى: قصف سوريا يولد جيلاً جديداً من المتطرفين

>حذر جون ماكدونيل وزير الخزانة فى حكومة الظل العمالية ببريطانيا مساء اليوم السبت من أن قرار قصف داعش فى سوريا قد يوجد جيلا جديدا من المتطرفين عازمين على شن هجمات مماثلة لما حدث فى باريس، واصفا القرار "بالخطوة المشينة إلى الوراء".

وقال جون ماكدونيل ان الغارات الجوية التى بدأت هذا الأسبوع ستؤدى إلى خسائر فى الأرواح، ويمكن أن تجعل بريطانيا أقل أمانا.

وكرر تصريحاته حول خطاب هيلارى بن وزير الخارجية فى حكومة الظل الذى دعا النواب للتصويت لضرب داعش فى سوريا، محذرا من أن أرقى الخطب يمكن أن تؤدى إلى أعظم الأخطاء.