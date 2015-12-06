وزراء الشباب العرب يتضامنون مع الكويت ضد قرار إيقاف النشاط الرياضى

دعا وزراء الشباب والرياضة العرب المؤسسات الرياضية الدولية إلى الرجوع عن قرارها بإيقاف الرياضة الكويتية وإلى مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلدهم، معربين عن تضامنهم الكامل مع الكويت فى هذا الشان.

وأعرب الوزراء المشاركون فى بيان مشترك صدر فى ختام اجتماع الدورة الـ59 لمكتبهم التنفيذى عن دعمهم لدولة الكويت فى جهودها لدعم الرياضة الكويتية وتطوير قوانينها بالشكل الذى يعتبر مفخرة للدول العربية.

وقال البيان إن "الكويت كانت دائما سباق فى احترام المواثيق، وفى المساهمة الفاعلة فى دعم الرياضة على كل الأصعدة المحلية والعربية والدولية"، حيث أعرب وزراء الشباب العرب عن أملهم فى أن تعود تلك المؤسسات الدولية عن قرارها الخاص بإيقاف الرياضة الكويتية.

وأشاروا فى البيان المشترك إلى حرصهم على إحترام المواثيق الدولية، وخصوصا الميثاق الأوليمبى وتأكيدهم على دور الدول السيادى فى مواكبة هذا التنظيم بما يكفل استقلالية العمل الرياضى.

وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح فى تصريحات صحفية عقب الإجتماع إن "أهم ما تمخض عن الاجتماع هو الموقف التضامنى الكامل للدول العربية فى مجال الشباب والرياضة لمواجهة الإيقاف التعسفى المفروض على الرياضيين الكويتيين بالمشاركة تحت علم دولة الكويت".

وأضاف أن وزراء الشباب والرياضة العرب دعوا فى بيان واحد مشترك من المنظمات الدولية "سرعة رفع الإيقاف وأكدوا على مبدأ تطور التشريعات الكويتية وقوانينها الرياضية فيما يحقق نموذجا عربيا يحتذى"، مشيدا بالموقف العربى التضامنى تجاه قضايا الكويت.

ومن جانبه، أكد رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المهندس خالد عبد العزيز فى مساندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدولة الكويت فى موقفها على خلفية إيقاف الأنشطة الرياضية الكويتية.

وقال أن البيان الصادر عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يناشد المؤسسات الدولية ضرورة النظر في قرار إيقاف بعض الأنشطة الرياضية الكويتية وضرورة السماح للرياضيين الكويتيين بأن يلعبوا تحت علم بلادهم فى أقرب فرصة حتى يتمكنوا من المشاركة فى دورة الألعاب الاولمبية المقبلة المقررة فى البرازيل.

وأعرب عن دعم جميع الوزراء لموقف دولة الكويت فى هذا الشأن، مضيفا أن "الكويت إحدى الدول العربية الشقيقة التى تتمتع ببنية رياضية على أعلى مستوى وحاصلة على ميداليات أوليمبية".

وأضاف عبد العزيز، أن الفريق الوطنى الكويتى شارك فى كأس العالم عدة مرات، وكان له مشاركات قوية جدا، معربا عن اعتقاده أن قرار الإيقاف لم يكن مدروسا بشكل جيد.

وشدد على ضرورة السماع لوجهة النظر الكويتية الرسمية فى شأن الإيقاف داعيا إلى تحديد موعد قريب لاجتماع المؤسسات الدولية مع وفد الكويت الذى يرأسه الشيخ سلمان، ويضم عددا من المؤسسات الرياضية الحكومية وعددا من أعضاء مجلس الأمة لمراجعة القرار وإزالة أى لبس حتى لا يتأثر الشباب العربى الكويتى والرياضيون الكويتيون فى منافساتهم الرياضية المقبلة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد رفض فى 27 أكتوبر الماضى قرار اللجنة الاولمبية الدولية إيقاف النشاط الأوليمبى الرياضى لدولة الكويت، وذلك بسبب ما أسمته "تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الأوليمبى".