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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للمعاق الثلاثاء

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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للمعاق الثلاثاء الشباب والرياضة بالوادى الجديد تحتفل باليوم العالمى للمعاق الثلاثاء
قال الكابتن عماد عبد اللطيف مدير إدارة الرياضة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مديرية الشباب والرياضة ستنظم احتفالية يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة اليوم العالمى للمعاق بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وذلك بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف عبد اللطيف أن الاحتفالية ستضم مشاركة القيادات التربوية بمدارس الصم وضعاف السمع وطلبة مدارس التربية الفكرية والفريق الأولمبى لذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد، حيث يتم تقديم عدد من الففقرات الرياضية والفنية المتنوعة.

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