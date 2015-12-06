"القومى للسكان": خطة لخفض عدد السكان لـ106 ملايين نسمة خلال 30 عاما

أكد الدكتور أحمد هانى مقرر المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة أن المجلس لدية خطة تشمل سلسلة من الآليات الإجرائية والتنفيذية للحد من زيادة المواليد وخفضها إلى 106 مليون نسمة خلال الـ 30 عاماً المقبلة.

وقال الدكتور أحمد هانى مقرر المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن السياسات المقبلة تستهدف تنظيم الأسر تماشياً مع التنمية الاقتصادية مؤكداً أن منهج المجلس فى الفترة المقبلة سيكون إقناع أفراد الأسرة وخاصة الشباب بأهمية تنظيم الأسرة.

وأضاف أنه سيتم رفع الوعى لدى الشباب وعودة التوعية من خلال الرسائل الإعلامية المحفزة للجمهور عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

موضوعات متعلقة :

>القومى للسكان بالوادى الجديد يعقد اجتماعه الشهرى بحضور المحافظ