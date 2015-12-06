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مظهر شاهين: أعضاء حملة "لا لتعديل الدستور" يمارسون الإرهاب ضدى

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مظهر شاهين: أعضاء حملة "لا لتعديل الدستور" يمارسون الإرهاب ضدى مظهر شاهين: أعضاء حملة "لا لتعديل الدستور" يمارسون الإرهاب ضدى
قال مظهر شاهين مؤسس حملة تعديل الدستور، إن قيادات حزب الكرامة التى تتبنى حملة لا لتعديل الدستور ويتهمونه بالوقوف على منصات الإخوان هم أنفسهم مشوا فى مسيرات داعمة لمرشحى حزب الحرية والعدالة خلال الانتخابات، مضيفًا " علاقتهم بجماعة الإخوان استمرت 30 سنة أما أنا فعلاقتى بدأت مع الإخوان فى 25 يناير 2011 وانتهت فى 2012 وأتحداهم أن يكشفوا عن دور مثل الذى قمت به لمواجهة الجماعة".

وأكد مظهر شاهين أن "الرافضين لتعديل الدستور يمارسون إرهاب ضدى بهذه الطرق التى يهاجمون الحملة بها"، موضحًا: " وحديثهم عن عدم فهمى للدستور يعد فرد عضلات على الدستور نفسه لأن هناك مادة تتيح تعديل بعض مواد الدستور، وأقول لمن يتهمنى بعدم معرفتى بالدستور، أنت أيه علاقتك بالسياسية؟"

وقال مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، فى تصريحات خاصة، أن الاتجاه الذى يسير فيه رافضو تعديل الدستور يُعد مخالفة لمواد الدستور الذى يسعون للإبقاء عليه، وذلك لأن من بين مواد الدستور نفسها ما يسمح بتعديله .

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