فتح باب التقدم لمحفظى القرآن الكريم غير خريجى الأزهر اليوم

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر، اليوم الأحد، فتح باب التقدم لمحفظى القرآن الكريم غير خريجى الأزهر أو معاهد القراءات التابعة له ليتسنى لهم فتح مكاتب تحفيظ.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة لتقنين أوضاع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التى تنطبق عليها الشروط من حيث صلاحية المكان، وأهلية القائم بالتحفيظ لهذه المهمة السامية.

وأوضح وكيل الوزراة أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين، حيث تقوم الوزارة باختبار من تنطبق عليه الشروط، وإعطاء من يجتاز الاختبار بنجاح تصريحًا بفتح مكتب تحفيظ، ولن تسمح الأوقاف بعد ذلك لغير المحفظين المعتمدين المرخص لهم بالتحفيظ من الأزهر الشريف أو من وزارة الأوقاف بالعمل خارج إطار القانون.

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