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حبس 5 عاطلين لاتهامهم بالسطو المسلح على المواطنين بالهرم

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حبس 5 عاطلين لاتهامهم بالسطو المسلح على المواطنين بالهرم حبس 5 عاطلين لاتهامهم بالسطو المسلح على المواطنين بالهرم
أمرت نيابة الهرم بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات بالاكراه.

واعترف المتهمين أمام رجال المباحث بإرتكاب 11 واقعة سرقة، وأرشدوا عن السيارات التى استولوا عليها وباعوها لعملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم لبندقية آلية لتهديد الضحايا.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد أن 5 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، وهم "أحمد.م" 30 سنة و"حميده.ع" 25 سنة و"محمود.م" 27 سنة و"محمود.ا" 23 سنة و"على.ع" 28 سنة، وبإخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهم، فتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وضبط بحوزة المتهم الأول بندقية آلية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى السطو على المواطنين والاستيلاء على السيارات بالاكراه، وأضافوا أنهم ارتكبوا 11 جريمة سطو مسلح.
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مصر 365