سلة – الأهلي يواصل تصدره المجموعة بالفوز على الجيش.. والاتحاد يكتسح سموحة

واصل الأهلي تصدره للمجموعة الأولى بعد الفوز على الجيش في الدوري العام المصري يوم السبت بنتيجة 73-66.

وشهدت المباراة منافسة قوية في الأشواط الأربعة حتى ظفر الأهلي بالفوز.

وحقق سبورتنج فوزا على الأوليمبي 72-65 وذلك في بداية الأسبوع الثامن من عمر المسابقة.

ويتصدر الأهلي المجموعة ويليه سبورتنج ثم الجيش.

وفي المجموعة الثانية فاز الاتحاد على سموحة 90-60 على ملعب الأخير ضمن مباريات المجموعة.

واعتلى الاتحاد صدارة المجموعة الثانية ثم الجزيرة ويليه الزمالك وسموحة بالتساوي.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من ثمانية من كل مجموعة مع أخذ نتائج المرتبط بحيث الفائز في المستوى الأول ثلاث نقاط، بينما المرتبط نقطتين.

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي: 50 نقطة

سبورتنج: 45 نقطة

الجيش: 39 نقطة

م. للتأمين: 35 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية

الاتحاد: 48 نقطة

الجزيرة: 43 نقطة

سموحة: 40 نقطة

الزمالك: 40 نقطة