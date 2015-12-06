مرتضى ضاحكا: باكيتا يتحدث العربية.. إذن سيفهم ' الشتيمة والخطة '

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه تحدث مع ماركوس باكيتا المدير الفني للفريق الأبيض باللغة العربية.

طالع تفاصيل مكالمة مرتضى مع باكيتا بعد الإعلان عن الاتفاق معه رسميا.

وأضاف منصور عبر برنامج (اللعبة الحلوة) يوم السبت "تحدثت مع باكيتا ورحبت به وأنتظر وسأرسل له تذاكر الطيران صباح الأحد على أن يصل خلال 48 ساعة ويتم تقديمه رسميا".

وتابع ضاحكا "محادثتي له كانت باللغة العربية.. وهذه أزمة سيفهم الشتائم، لكن في نفس الوقت سيفهم الخطة وتعليماتي الفنية له".

واعتاد مرتضى على مهاجمة مدربي الزمالك بعد أي إخفاق للفريق آخرها مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني الذي وصفه بالفاشل بسبب خسارته كأس السوبر 3-2 أمام الأهلي في دبي.

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