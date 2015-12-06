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الأرجنتين تعتقل سوريين مسافرين بجوازات سفر يونانية مزورة

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الأرجنتين تعتقل سوريين مسافرين بجوازات سفر يونانية مزورة الأرجنتين تعتقل سوريين مسافرين بجوازات سفر يونانية مزورة

>قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية فى الأرجنتين إن السلطات اعتقلت ستة سوريين وصلوا إلى الأرجنتين بجوازات سفر يونانية مزورة وأضاف إن تلك الجوازات المزورة ربما حصلوا عليها فى تركيا.

وأضاف المتحدث إن الستة ومن بينهم حدث احتُجزوا فى فندق بوسط بوينس أيرس يوم الجمعة بعد وصولهم إلى مطار إيزيزا الدولى بالمدينة يوم الخميس.

وتُظهر سلسلة اعتقالات فى أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى خلال الأسابيع الأخيرة أن المنطقة أصبحت ممرا للسوريين الفارين من الحرب فى وطنهم.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع اعتُقل خمسة سوريين فى هندوراس أثناء محاولتهم التوجه شمالا إلى الولايات المتحدة بعد أن دفع كل واحد منهم عشرة آلاف دولار لمهربين للسفر عبر البرازيل والأرجنتين وكوستاريكا.

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