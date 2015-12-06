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اليوم .. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج

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اليوم .. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج اليوم .. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج
تستكمل، اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم إرتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
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