العثور على رضيع داخل كرتونة أمام مؤسسة لرعاية الأيتام بالأقصر

عثر المسئولين بمؤسسة "الشمس المشرقة" لرعاية الأيتام بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، على كرتونة ملقاه أمام بوابة المؤسسة بداخلها طفل رضيع، وقاموا بإبلاغ الشرطة التى سلمته بدورها لمستشفى الأقصر العام لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتقدم مسئولى مستشفى الشمس المشرقة لرعاية الأيتام بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر ببلاغ لقسم شرطة بندر الأقصر، يفيد بعثورهم على كرتونة أمام بوابة المبنى بداخلها طفل رضيع، فحضرت على الفور دورية أمنية وانتقلت بالطفل لمستشفى الأقصر العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.