كيم كردشيان وكانيي ويست يستقبلان مولودهما الثاني

أعلنت النجمة العالمية كيم كردشيان وزوجها المغني كانيي ويست انهما استقبلا مولودهما الثاني، قبل 3 أسابيع من موعد الولادة المحدد سابقاً.



وقد أعلن الثنائي هذا الخبر من خلال موقع كيم الرسمي عبر الإنترنت.

وحسب ما ورد في صحيفة "E Online"، لم يكشف الثنائي عن إسم مولودهما الذكر، ولم يعرف بعد عما إذا تم العدول عن إسم Yeezus الذي اختاراه منذ أشهر.

وكان من المفترض أن تلد كيم يوم عيد الميلاد أيّ في 25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، لكن وضعها الصحي أجبرها على الخضوع للولادة المبكرة.

يشار إلى أن كيم تشكو من حالة إستثنائية حيث أن المشيمة تنمو عميقا جداً في رحمها.